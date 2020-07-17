Космический зонд приблизился к Солнцу и сделал его снимки

Солнечный зонд Solar Orbiter прислал на Землю научные данные, в том числе, снимки светила, собранные в ходе первого сближения со звездой, состоявшегося в июне 2020 года, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Solar Orbiter был запущен в космос 10 февраля 2020 года. В течение девяти лет он будет исследовать корональные выбросы массы, формирование протуберанцев, определять напряженность магнитного поля, изучать корону звезды и механизмы солнечного ветра, а также впервые в истории наблюдать за полярными регионами и получать их прямые полные изображения.

Для выполнения научных задач станция оснащена комплектом из десяти научных приборов, большинство из которых укрыто под многослойным солнцезащитным щитом, приводит N+1 сообщение ESA.

В среду, 15 июня 2020 года зонд успешно прошел свой первый перигелий, оказавшись на минимальном расстоянии 77 миллионов километров от Солнца. Изображения звезды, полученные инструментом EUI в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, позволили ученым выявить многочисленные небольшие вспышки, которые получили неофициальное обозначение «костры» (campfires).

Они в несколько миллионов раз менее интенсивные, чем обычные вспышки на Солнце, и наблюдались по всему диску Солнца. Астрономам еще предстоит выяснить механизмы генерации подобных вспышек, однако уже выдвинута гипотеза о том, что «костры» могут играть роль в поставке энергии в корону Солнца, обеспечивая ее аномальный нагрев.

Остальные научные инструменты зонда также получили ценный объем данных о картине магнитного поля во внешних слоях звезды, составе, плотности и температуры потоков плазме в короне Солнца и параметрах солнечного ветра. Ожидается, что следующий раз зонд сблизится с Солнцем на расстоянии 0,5 астрономической единицы в феврале 2021 года, а в 2025-2029 годах получит возможность увидеть полюса Солнца.