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Проливные дожди размыли дороги и мосты в высокогорьях Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Реки поднялись в высокогорном Кош-Агачском районе Республики Алтай из-за проливных дождей. Они размыли дороги и едва не обрушили мосты, подходили вплотную к жилым домам.

По данным МЧС региона, в реке Чаганка в селе Кош-Агач поднялась вода из-за прошедших сильных дождей. Возникла угроза подтопления приусадебных участков на одной из улиц.

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Администрация района оповестила жителей, началась отсыпка берегоукрепительной дамбы, были выставлены водомерные посты, осуществляется мониторинг уровня воды. В работе задействованы силы администрации района и МЧС.

Под угрозой разрушения оказался мост через реку Уландрык и участок Чуйского тракта. Здесь дорожники Упрдор «Алтай» укрепляли мост и насыпь земляного полотна, устроили струенаправляющие дамбы. Возникающие локальные разрывы дорожники укрепляли бутовым камнем и скальным грунтом локальные размывы.

Из-за дождей также был размыт подход к мосту и прервано движение на дороге Кош-Агач – Джазатор, а также на двух участках дорог от Кош-Агча в сторону Кокори и на дороге Ортолык – Бельтир. Здесь восстановительные работы также уже завершены, и проезд восстановлен.

На двух размытых участках были устроены дамбы. Восстановлено и движение транспорта по мосту через реку Каланегир. Здесь обрушенные подходы к мосту засыпаны грунтом, восстановлены переходные щиты.

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