Новосибирские ученые завезли на Байкал мышей

Туристы, приезжающие на остров Ольхон на Байкале, собирают пирамидки из камней, чтобы загадать желание. Но это привело к вымиранию полевых мышей, чья деятельность помогает сохранить травяной покров на острове, сообщил старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Игорь Моролдоев.

Ольхонская полевка — грызун с узким ареалом: ее можно встретить на острове Ольхон, нескольких соседних островах и небольшом участке побережья материка. Этот вид выживает только в особых экологических условиях.

«Но в последние годы их численность стала уменьшаться из-за возрастающего антропогенного влияния. Причем влияние это не прямое, а опосредованное: туристы, конечно, не убивают полевок, а разрушают их места обитания, когда перетаскивают камни и строят из них пирамидки (считалось, что если построить пирамидку и загадать желание, то оно сбудется). Это сильно повлияло на численность», — цитирует Моролдоев «Наука в Сибири».

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Ольхонская полевка — единственный вид млекопитающих на этих острове. Если они исчезнут, останутся только птицы и насекомые. Почва на Ольхоне подвержена эрозии, дождей мало, а грунт в основном скалистый.

Маленькие полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них очень скоро останутся только камни.

В прошлом году новосибирские ученые завезли популяцию полевок на остров, а этим летом решили навестить подопечных проверить их условия обитания. Оказалось, что зверьки успешно перезимовали.