Памятник архитектуры потушили в Барнауле

Пожарно-спасательные расчёты барнаульского гарнизона
ликвидировали пожар, произошедший в здании бывшего Сереброплавильного завода по
улице Мало-Олонская, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщений о пострадавших не поступало, распространение огня
вскоре было остановлено. Площадь
возгорания составила около 180 квадратных метров. Наиболее вероятная причина
происшествия — неосторожное обращение с огнем.
«То, что произошло сегодня ночью второй плавильной фабрике –
плохо. Но не катастрофа. Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность
и охраняется законом, как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь
незначительно, около 150 квадратных метров кровли», — написал в
соцсетях барнаульский архитектор Александр Деринг.
По его словам, собственники территории завода намерены не просто сохранить и
восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных
достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы
края.
Барнаульский сереброплавильный завод — историческое предприятие, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII – XIX веках. Является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.