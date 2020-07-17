Памятник архитектуры потушили в Барнауле

Пожарно-спасательные расчёты барнаульского гарнизона ликвидировали пожар, произошедший в здании бывшего Сереброплавильного завода по улице Мало-Олонская, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщений о пострадавших не поступало, распространение огня вскоре было остановлено. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.

«То, что произошло сегодня ночью второй плавильной фабрике – плохо. Но не катастрофа. Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность и охраняется законом, как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь незначительно, около 150 квадратных метров кровли», — написал в соцсетях барнаульский архитектор Александр Деринг.



По его словам, собственники территории завода намерены не просто сохранить и восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы края.



Барнаульский сереброплавильный завод — историческое предприятие, работавшее с 1744 по 1893 год. С заводом напрямую связано появление и развитие города в XVIII – XIX веках. Является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.