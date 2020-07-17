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Новосибирцы получили ожоги во время жарки шашлыка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 30 новосибирцев получают травмы ежегодно при приготовлении шашлыков, чаще всего причина в неправильном использовании жидкости для розжига, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

За прошедшую неделю произошло два инцидента, когда любители шашлыков получили ожоги при использовании горючих жидкостей. Так, 16 июля, на набережной реки Обь мужчина разжигал мангал с помощью жидкости для розжига. Он получил ожоги пламенем средней степени тяжести, госпитализирован в ожоговое отделение больницы.

Вечером этого же дня в оперативную службу поступил еще один вызов. В селе Прокудское Коченевского района женщина получила ожоги головы и тела при выливании жидкости в разведенный огонь в мангале.

«Подобные инциденты в Новосибирске продолжают происходить с регулярной периодичностью. Мангал является источником огня и может привести к реальному пожару», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Александр Покидов.

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Топ комментариев

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".