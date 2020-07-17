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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин поднял российские войска по тревоге

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Мероприятие спланировано для оценки способности Вооруженных сил России обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» (планируются в сентябре), приводит ТАСС слова Шойгу.

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«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тысяч 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», — уточнил Шойгу.

Министр поручил в рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. «Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020"», — отметил глава военного ведомства России.

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volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".