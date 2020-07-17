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Telegram-каналы поспешили отправить мэра Норильска в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Uosnorilsk / CC BY-SA 4.0

Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщил представитель администрации города.

Ранее Telegram-каналы написали, что мэр Ахметчин «подал в отставку после критики статистики по коронавирусу».

«Глава не передавал заявление об отставке», — сказал собеседник РИА Новости. В пресс-службе администрации города отметили, что в пятницу в Норильске день города и много мероприятий, в которых Ахметчин принимает активное участие.

В среду глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

Ранее депутат Норильска Наталья Плотникова публиковала видеообращение, в котором описала плачевное состояние инфекционного госпиталя в городе. Минздрав края ответил, что Норильск обеспечен медикаментами и оборудованием, но есть небольшой дефицит персонала.

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Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?