Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член «Партии Роста», опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму. О намерении музыканта участвовать в выборах ранее заявил лидер партии Борис Титов.

Титов сообщил об этом журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск. «Мы со Шнуровым здесь (в Челябинске) были… Но решили, что в этот раз он пропустит (выборы). Но в Госдуму он точно идет», — цитирует ТАСС Титова.

Однако сам музыкант позже опроверг слова Титова. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует Шнурова канал RTVI.

Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Ранее глава партии, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов вручил музыканту партбилет.