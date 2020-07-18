Фильм дня: «Чокнутый профессор»

Фильм «Чокнутый профессор» снят в жанре комедии и фантастики, лента удостоилась «Оскара» за лучший грим — Эдди Мерфи перевоплотился сразу в семерых персонажей.

США, 1996 год, режиссер Том Шэдьяк, 12+

В главных ролях: Эдди Мёрфи и Джада Пинкетт Смит

В центре сюжета профессор Шерман Кламп, страдающий от чрезмерной полноты. Когда Кламп влюбляется в красивую и стройную преподавательницу химии Карлу Патти, он решает провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа.

Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций. Но в итоге герою придется выбрать, кто же он на самом деле.

Эдди Мерфи в «Чокнутом профессоре» сыграл сразу семь ролей, он изображает всех персонажей своей семьи, кроме младшего брата. Мерфи играет следующих персонажей: Шермана Клампа – профессора колледжа, Клетуса Клампа – его отца, Анну Перл Дженсен Кламп – его мать, Иду Май Дженсен – его бабушку, Эрни Клампа – его старшего брата, Бадди Лава – «двойника» Шермана Клампа, Ланса Перкинса.

За идеальные перевоплощения стоит благодарить аса своего дела Рика Бэйкера, в итоге он получил свой очередной заслуженный «Оскар».