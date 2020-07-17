Реконструкцию въезда в Академгородок Новосибирска завершат через год

Реконструкцию въезда в Академгородок в Новосибирске завершат в 2021 году. Дороги и ливневки сделают этим летом, а в следующем году на въезде установят камеры, сообщил начальник управления автодорог мэрии города Юрий Сердюк.

«Те объекты, которые сейчас находятся в работе по Бердскому шоссе, будут выполнены в этом году, за исключением объекта, который находится на перекрестке проспекта Строителей и Бердского шоссе. Это отдельный объект в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Он полностью реконструируется для ликвидации аварийности на этом перекрестке», — отметил Сердюк.

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Все геометрические параметры, перенос всех коммуникаций уже выполнен. Сейчас идут работы по ремонту дорожного полотна и переноса ливневки. Эти работы закончат до 1 сентября. Но реконструкция будет считаться завершенной после установки техсредств и камер на перекресте. А это произойдет не раньше 2021 года.

В апреле в мэрии сообщили о планах на расширение одной из главных развязок на въезде в Академгородок. На перекрестке появится дополнительная полоса выезда. По расчетам специалистов, это поможет сократить количество пробок.