НАВЕРХ

Реконструкцию въезда в Академгородок Новосибирска завершат через год

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Фото: © Sibnet.ru

Реконструкцию въезда в Академгородок в Новосибирске завершат в 2021 году. Дороги и ливневки сделают этим летом, а в следующем году на въезде установят камеры, сообщил начальник управления автодорог мэрии города Юрий Сердюк.

«Те объекты, которые сейчас находятся в работе по Бердскому шоссе, будут выполнены в этом году, за исключением объекта, который находится на перекрестке проспекта Строителей и Бердского шоссе. Это отдельный объект в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Он полностью реконструируется для ликвидации аварийности на этом перекрестке», — отметил Сердюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?

Все геометрические параметры, перенос всех коммуникаций уже выполнен. Сейчас идут работы по ремонту дорожного полотна и переноса ливневки. Эти работы закончат до 1 сентября. Но реконструкция будет считаться завершенной после установки техсредств и камер на перекресте. А это произойдет не раньше 2021 года.

В апреле в мэрии сообщили о планах на расширение одной из главных развязок на въезде в Академгородок. На перекрестке появится дополнительная полоса выезда. По расчетам специалистов, это поможет сократить количество пробок.

Еще по теме
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
Трассу в Кемеровской области разогнали до 110 км/ч
Голикова озвучила условия возобновления международного авиасообщения
Желто-белую «зебру» признали опасной
смотреть все
Новосибирск #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Маринады на специях: готовим необычный куриный шашлык
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
НОВОСТИ СИБИРИ
Жара в Новосибирске сменится грозой
Сибирь 17.07.2020 12:56
Telegram-каналы поспешили отправить мэра Норильска в отставку
Сибирь 17.07.2020 12:42
Завод Чкалова реконструируют за 2 млрд рублей
Сибирь 17.07.2020 12:24
Реконструкцию въезда в Академгородок завершат через год
Сибирь 17.07.2020 11:56
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8814
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
6024
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
4091
Эксперт раскрыл секретные функции смартфонов
3637
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев назвал политику США борзой
•
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по атомной станции в Армении
•
Идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
•
Дети автоматически получат СНИЛС
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?