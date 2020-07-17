Модель с неестественными формами разозлила покупателей модного бренда

Модель Lemy с неестественными пропорциями тела представила одежду модного бренда, чем разозлила обычных покупателей.

Lemy известна своей нестандартной фигурой. У девушки обычного размера грудь, но очень тонкая талия, и очень широкие бедра. Модель на своем теле продемонстрировала одежду популярного бренда FashionNova, рекламные снимки опубликованы в Instagram.

Покупатели и пользователи Сети возмутились, что одежду рекламирует модель с такими нестандартными формами.

«Можете ли вы, ребята, публиковать модели, которые выглядят как настоящие люди», — спросила возмущенная подписчица с ником nicky.else. Ее комментарий поддержали более 5,5 тысячи человек.