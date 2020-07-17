Британия обвинила Россию в попытках кражи сведений о новой вакцине

Национальный центр кибербезопасности Лондона заявил, что хакеры, чьи действия контролируются российскими спецслужбами, пытались взломать данные фармакологических компаний. Они якобы хотели похитить сведения о разработке и тестировании вакцины от коронавируса.

Аналогичные заявления сделали спецслужбы США и Канады. В Кремле эти сообщения назвали голословными и неприемлемыми. А обвинения Великобритании в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины, пишет РБК со ссылкой на директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Вся эта история, я думаю, является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха», — сказал Дмитриев.

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Он отметил, что российский препарат потенциально может первым выйти на рынок и стать наиболее эффективным. По его словам, красть вакцину у Великобритании для России нет никакого смысла.

«Во-первых, нет никакой необходимости что-то воровать у Оксфорда, потому что AstraZeneca уже обсуждает с одной из наших фармкомпаний контракт на производство оксфордских вакцин в России. Поэтому нет нужды воровать, нет нужды хранить секреты», — пояснил глава РФПИ.