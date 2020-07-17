Футболисты «Сочи» заразились коронавирусом

Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому матч Тамбов» – «Сочи» не состоится, сообщает Российская премьер-лига.

«Девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. «Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура против «Тамбова»», — говорится в сообщении.

В матче против «Тамбова» за «Сочи» должен был вступить Александр Кокорин. Он сообщил РИА Новости, что здоров и не заразился коронавирусом.

Как сообщается на сайте клуба, Игроки и персонал футбольного клуба «Сочи» вернутся домой чартерным рейсом в ближайшее время. По прибытии в Сочи команда будет следовать требованиям краевого Роспотребнадзора.