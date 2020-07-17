Доля некачественных товаров для детей выросла вдвое

Доля некачественных детских товаров в России за последние семь лет выросла в два раза, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Нарушения в основном зафиксированы в категориях «обувь» и «трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи».
Так, в 2013 году из проверенных товаров этой категории 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — уже 10,3%. Доля игрушек, которые не соответствуют нормативным требованиям, в прошлом году составила 7,3%, а в 2013-м — 6,8%, приводят «Известия» данные Роспотребнадзора. При этом в ведомстве не пояснили, чем обусловлен рост.
Наибольшее количество нарушений Роспотребнадзор зафиксировал в таких категориях, как обувь для детей и подростков, трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи. Максимум замечаний — к маркировке товаров: на продукции не было бирки, а также других признаков идентификации, например указания страны происхождения.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина сказала, что производители подтверждают зафиксированную тенденцию.
По ее мнению, падение доходов населения подталкивает родителей к тому, чтобы экономить на покупках, в том числе и на детской продукции, например игрушках. Недобросовестные производители могут в такой ситуации использовать менее качественную упаковку или детали.
Роспотребнадзор рассчитывает, что ведение обязательной маркировки товаров сократит оборот небезопасной продукции для детей. С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности.