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Фильм «Цой» выйдет в прокат 27 августа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Валерий Севастьянов

Фильм «Цой» про музыканта Виктора Цоя выйдет в широкий прокат 27 августа, в День российского кино, сообщает компания Sony Pictures.

Фильм расскажет о гибели музыканта, а именно о роковой автомобильной аварии на трассе Скола-Талси. В синопсисе фильма говорится о водителе автобуса, в который на своем «москвиче» врезался Цой.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Режиссер драмы — Алексей Учитель.

Алексей Учитель:

«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений»

Режиссер отметил, что несмотря на пандемию, которая создает различные сложности и риски в кинопрокате, фильм важно выпустить в августе как дань памяти музыканту.


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Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

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Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?