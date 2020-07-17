Фильм «Цой» выйдет в прокат 27 августа

Фильм «Цой» про музыканта Виктора Цоя выйдет в широкий прокат 27 августа, в День российского кино, сообщает компания Sony Pictures.

Фильм расскажет о гибели музыканта, а именно о роковой автомобильной аварии на трассе Скола-Талси. В синопсисе фильма говорится о водителе автобуса, в который на своем «москвиче» врезался Цой.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Режиссер драмы — Алексей Учитель.

Алексей Учитель:



«Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений»

Режиссер отметил, что несмотря на пандемию, которая создает различные сложности и риски в кинопрокате, фильм важно выпустить в августе как дань памяти музыканту.