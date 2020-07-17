Леопард Дава прилетел в новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк получил из Москвы молодого дальневосточного леопарда. Это самец по имени Дава, с которым создадут новую пару больших кошек, сообщило учреждение в соцсетях.

Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения.

Численность природной популяции критически мала, и зоологические парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию резервной популяции дальневосточных леопардов. Пары тщательно подбираются, проводятся генетические исследования – всё это позволяет избежать близкородственного скрещивания.



Зоопарки давно уже отказались от изъятия животных, особенно редких, из природы. Исключения составляют только те случаи, когда речь идет о спасении. В 2015 в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» пограничники нашли молодого дальневосточного леопарда с поврежденной лапой. В естественных условиях он бы не выжил, и его передали в Московский зоопарк.

Леопард, которого назвали Николаем, стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк. Биологи говорят о нем, как об основателе новой генетической линии леопардов в зоопарках. Дава — сын Николая. Для Новосибирского зоопарка получение такого ценного леопарда – большое событие.





