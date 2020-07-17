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Леопард Дава прилетел в новосибирский зоопарк

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©www.instagram.com/nskzoo/

Новосибирский зоопарк получил из Москвы молодого дальневосточного леопарда. Это самец по имени Дава, с которым создадут новую пару больших кошек, сообщило учреждение в соцсетях.

Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения. 

Численность природной популяции критически мала, и зоологические парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию резервной популяции дальневосточных леопардов. Пары тщательно подбираются, проводятся генетические исследования – всё это позволяет избежать близкородственного скрещивания.

Зоопарки давно уже отказались от изъятия животных, особенно редких, из природы. Исключения составляют только те случаи, когда речь идет о спасении. В 2015 в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» пограничники нашли молодого дальневосточного леопарда с поврежденной лапой. В естественных условиях он бы не выжил, и его передали в Московский зоопарк.

Леопард, которого назвали Николаем, стал первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк. Биологи говорят о нем, как об основателе новой генетической линии леопардов в зоопарках. Дава — сын Николая. Для Новосибирского зоопарка получение такого ценного леопарда – большое событие.


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Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?