Леопард Дава прилетел в новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк получил из Москвы молодого дальневосточного леопарда. Это самец по имени Дава, с которым создадут новую пару больших кошек, сообщило учреждение в соцсетях.
Новосибирский зоопарк участвует в Международной программе сохранения дальневосточных леопардов. Эти большие кошки находятся под угрозой исчезновения.
Численность природной популяции критически мала, и зоологические
парки вместе с природоохранными организациями ведут работу по созданию
резервной популяции дальневосточных леопардов. Пары тщательно подбираются,
проводятся генетические исследования – всё это позволяет избежать
близкородственного скрещивания.
Зоопарки давно уже отказались от изъятия животных, особенно редких, из природы. Исключения составляют только те случаи, когда речь идет о спасении. В 2015 в Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» пограничники нашли молодого дальневосточного леопарда с поврежденной лапой. В естественных условиях он бы не выжил, и его передали в Московский зоопарк.
Леопард, которого назвали Николаем, стал первым за последние
60 лет дальневосточным леопардом, перемещенным из тайги в зоопарк. Биологи
говорят о нем, как об основателе новой генетической линии леопардов в
зоопарках. Дава — сын Николая. Для Новосибирского зоопарка получение такого
ценного леопарда – большое событие.