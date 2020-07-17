Коновалов хочет открыть в Хакасии кино и бани

Глава Хакасии Валентин Коновалов рассматривает возможность открытия кинотеатров и общественных бань, власти Хакасии учтут опыт других регионов, заявил Коновалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Вы знаете, у нас режим повышенной готовности продлен до 9 августа, но мы будем смотреть по текущей ситуации. Скорее всего, будут послабления и до 9 августа. Опять же, все зависит от эпидемиологической ситуации. Конечно, очень хочется, чтобы люди смогли, наконец, снова посещать кинотеатры или бани. Сейчас мы прорабатываем вопрос по их открытию, смотрим опыт других регионов», — сказал Коновалов.

По его словам, детские сады, общепит и оздоровительные лагеря эпидемиологическая ситуация открыть не позволяет. То же самое касается стоматологических клиник. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции остается нестабильным, поэтому важно соблюдать требования безопасности: масочный режим, дезинфекция и безопасная дистанция.

«Мы подошли к плато, как сейчас принято говорить. И я надеюсь, мы его пройдем. При этом мы готовы и к всплеску, у нас есть резерв коечного фонда. Если ситуация будет осложняться, мы его введем», — сказал глава региона.