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Коновалов хочет открыть в Хакасии кино и бани

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов рассматривает возможность открытия кинотеатров и общественных бань, власти Хакасии учтут опыт других регионов, заявил Коновалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Вы знаете, у нас режим повышенной готовности продлен до 9 августа, но мы будем смотреть по текущей ситуации. Скорее всего, будут послабления и до 9 августа. Опять же, все зависит от эпидемиологической ситуации. Конечно, очень хочется, чтобы люди смогли, наконец, снова посещать кинотеатры или бани. Сейчас мы прорабатываем вопрос по их открытию, смотрим опыт других регионов», — сказал Коновалов.

По его словам, детские сады, общепит и оздоровительные лагеря эпидемиологическая ситуация открыть не позволяет. То же самое касается стоматологических клиник. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции остается нестабильным, поэтому важно соблюдать требования безопасности: масочный режим, дезинфекция и безопасная дистанция.

«Мы подошли к плато, как сейчас принято говорить. И я надеюсь, мы его пройдем. При этом мы готовы и к всплеску, у нас есть резерв коечного фонда. Если ситуация будет осложняться, мы его введем», — сказал глава региона.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

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Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?