Медведев назвал политику США борзой

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил вал угроз США в адрес «Северного потока-2» американскими бизнес-интересами, удивившись «простоте и борзости» такой политики.

Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался «благовидный повод» в виде защиты прав человека или агрессивного поведения страны или отдельной личности, цитирует ТАСС Медведева.

«По "Северному потоку-2» все названо своими именами: "Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И все», — сказал Медведев, подчеркнув, что «такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее».

По его словам, «от такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности». «И выборы на носу», — заключил Медведев.

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«Газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы не законченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», — отметил Зампредседателя Совбеза России.

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду заявил, что американское внешнеполитическое ведомство включит «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в число проектов, подпадающих под санкции.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он построен уже на 93%.