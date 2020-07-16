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Дети автоматически получат СНИЛС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пенсионный фонд России начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, которые родились с 15 июля 2020 года. Родителям теперь не нужно подавать заявления, сообщает пресс-служба ведомства.

Лицевой счет ребенка оформят после того, как в информационной системе Пенсионного фонда появится информация о его рождении, которая передается из реестра ЗАГС. После этого документ направят в личный кабинет родителей на портале госуслуг.

В результате семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме. Нововведение заработало в рамках расширения электронных услуг, предоставляемых россиянам в автоматическом режиме.

При этом семьи, которые усыновили ребенка, все-таки должны будут подать заявку на СНИЛС в соответствующее отделение Пенсионного фонда. Это связано с тем, что необходимую информацию могут предоставить только родители.

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Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

Коновалов

Вот вам и достояние народа, которое нам же и впихивают с удорожанием

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!