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Ювелир спрятал сокровища на миллион долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потомственный ювелир из США Джонни Перри закопал в лесах драгоценности на общую сумму в миллион долларов и сделал подсказки для поиска.

Сокровища спрятаны в десятках мест от Детройта до лесистого Верхнего полуострова Мичигана у североамериканских Великих озер, передает WJBK. Отмечается, что клады закапывались ювелиром и его женой на протяжении четырех месяцев.

Американец рассказал журналистам, что в каждом кладе спрятаны бриллианты, золото и редкие монеты на 4 тысячи долларов. До некоторых точек он добирался на байдарке, другие связаны с некими событиями в его жизни.

Подсказки для кладоискателей ювелир намерен продавать, охота за сокровищами официально стартует 1 августа. Перри уверен, что все погребенные драгоценности найдут быстро — максимум в течение недели.

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Топ комментариев

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

Коновалов

Вот вам и достояние народа, которое нам же и впихивают с удорожанием

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!