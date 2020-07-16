Ювелир спрятал сокровища на миллион долларов

Потомственный ювелир из США Джонни Перри закопал в лесах драгоценности на общую сумму в миллион долларов и сделал подсказки для поиска.

Сокровища спрятаны в десятках мест от Детройта до лесистого Верхнего полуострова Мичигана у североамериканских Великих озер, передает WJBK. Отмечается, что клады закапывались ювелиром и его женой на протяжении четырех месяцев.

Американец рассказал журналистам, что в каждом кладе спрятаны бриллианты, золото и редкие монеты на 4 тысячи долларов. До некоторых точек он добирался на байдарке, другие связаны с некими событиями в его жизни.

Подсказки для кладоискателей ювелир намерен продавать, охота за сокровищами официально стартует 1 августа. Перри уверен, что все погребенные драгоценности найдут быстро — максимум в течение недели.