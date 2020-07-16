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Найден ключевой фактор замедления старения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Поддержание нормального уровня железа в крови может стать ключевым фактором замедления старения и увеличения продолжительности жизни, выяснила международная группа ученых.

Под биологическим старением исследователи понимают скорость, с которой в организме накапливаются необратимые изменения, приводящие к смертельным заболеваниям, таким как болезни сердца, деменция или рак.

Специалисты проанализировали выборку из 1,75 миллионов человек для оценки продолжительности жизни. Она показала, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, во многом ответственны за здоровую долгую жизнь, пишет Nature Communications.

Оказалось, что слишком высокий уровень железа в крови сокращает здоровую жизнь, однако его аномально низкие уровни также опасны, так как приводят с возрастом к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и снижению способности организма бороться с инфекциями.

Исследователи рассчитывают создать в будущем препарат, который бы имитировал генетическое влияние на метаболизм железа. Подобное лекарство стало бы средством профилактики возрастных заболеваний и увеличивало продолжительность жизни.

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