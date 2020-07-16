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Шествие «Бессмертного полка» отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шествия «Бессмертного полка» не состоится 26 июля в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба «Бессмертного полка России».

«Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране», — говорится в сообщении организаторов.

Когда проведут акцию, пока неизвестно. Решение примут после нормализации эпидемиологической обстановки. По неподтвержденным сообщениям, мероприятие теперь может состояться 2 сентября.

Провести шествие 26 июля предложил Владимир Путин в мае, когда обсуждался перенос празднования 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Глава государства тогда напомнил, что 26 июля отмечается день ВМФ.

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