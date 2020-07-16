Кремль оценил угрозу «газовых» санкций США

Угрозы США о введении дополнительных санкций против «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока» являются грубым давлением на европейский бизнес, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании»,— сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что США проявляют недобросовестную конкуренцию и пытаются заставить европейцев «покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», при этом позиция европейских партнеров остается неизменной.

ФРГ действительно призывает США не вводить санкции. По мнению Берлина, новый газопровод не поставит Германию в зависимость от России, а высказывания госсекретаря США не приведут к изменению позиции правительства ФРГ.