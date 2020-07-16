ЦСКА усилил нападающий сборной Аргентины

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Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заключил соглашение с московским ЦСКА.
Агент игрока Матиас Фавано уточнил, что переговоры были сложными, однако в итоге стороны сумели согласовать все условия сделки. Трансфер 21-летнего игрока обошелся московскому клубу в 8,5 миллионов евро.
«Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», — приводит слова Фавано Metaratings.
Гайч в текущем сезоне провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей и забил пять мячей. Осенью прошлого года он дебютировал за сборную Аргентины. 21-летний аргентинец будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год, контракт рассчитан на пять лет.
Иркут 69Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.
Иркут 69И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.
Иркут 69Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...
Alvarius7Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.
olegdark229Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!