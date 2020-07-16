НАВЕРХ

ЦСКА усилил нападающий сборной Аргентины

Источник:
Sibnet.ru
144 0
Фото: © Sibnet.ru

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заключил соглашение с московским ЦСКА.

Агент игрока Матиас Фавано уточнил, что переговоры были сложными, однако в итоге стороны сумели согласовать все условия сделки. Трансфер 21-летнего игрока обошелся московскому клубу в 8,5 миллионов евро.

«Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», — приводит слова Фавано Metaratings.

Гайч в текущем сезоне провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей и забил пять мячей. Осенью прошлого года он дебютировал за сборную Аргентины. 21-летний аргентинец будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год, контракт рассчитан на пять лет.

Еще по теме
ФИФА опубликовала расписание чемпионата мира в 2022 году
«Зенит» предложит Кокорину контракт на два года
Пораженный молнией футболист пошел на поправку
Дзюба объяснил имитацию секса с одноклубником
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал главную экономическую задачу
•
Кремль оценил угрозу «газовых» санкций США
•
Минобороны испытало в космосе спутник-инспектор
•
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал главную экономическую задачу
•
Кремль оценил угрозу «газовых» санкций США
•
Минобороны испытало в космосе спутник-инспектор
•
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!