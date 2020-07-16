ЦСКА усилил нападающий сборной Аргентины

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч заключил соглашение с московским ЦСКА.

Агент игрока Матиас Фавано уточнил, что переговоры были сложными, однако в итоге стороны сумели согласовать все условия сделки. Трансфер 21-летнего игрока обошелся московскому клубу в 8,5 миллионов евро.

«Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», — приводит слова Фавано Metaratings.

Гайч в текущем сезоне провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей и забил пять мячей. Осенью прошлого года он дебютировал за сборную Аргентины. 21-летний аргентинец будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год, контракт рассчитан на пять лет.