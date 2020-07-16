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Минобороны испытало в космосе спутник-инспектор

Источник:
РИА Новости
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Фото: NOAA Photo Library

Минобороны изучило с близкого расстояния один из отечественных космических аппаратов при помощи новейшего малого спутника-инспектора. сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В результате <...> получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", — уточнили РИА Новости в российской оборонном ведомстве.

Инспекторами называют спутники, которые могут проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Кроме того, они получают данные не только со своих, но и с чужих устройств, но официальную информацию об этом практически не публикуют.

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Ранее специалисты «Роскосмоса» разработали новый способ запуска таких спутников, позволяющий следить за другими космическими аппаратами практически незамеченными.

В описании к патенту, полученному госкорпорацией в прошлом месяце, отмечалось, что спутники-инспекторы будут выводить на орбиту ниже цели. В этом случае обнаружить их без специальных высокочувствительных средств наблюдения станет затруднительно.

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