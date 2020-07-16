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Microsoft выпустила важное обновление Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустила накопительные обновления для операционной системы Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. В пакете собраны исправления безопасности, направленные на устранение недавно выявленных уязвимостей.

Обновления доступны в Центре обновлений Windows, на официальном сайте корпорации можно узнать подробное содержание каждого изменения, которое будет произведено после установки патча.

Для наиболее свежей версии Windows 10 (2004) предназначен пакет KB4565503, для Windows 10 (1909) и Windows 10 (1903) — KB4565483, для Windows 10 (1809) — KB4558998, для Windows 10 (1803) — KB4565489, для Windows 10 (1709) — KB4565508.

Старые версии Windows 10, которые поддерживаются в рамках программы LTSC, также получили накопительные обновления, поскольку они используются в образовательном и корпоративном сегментах.

Перед установкой накопительного обновления администраторам, обслуживающим большое количество компьютеров, рекомендуется провести тестирование на предмет совместимости перед масштабной установкой обновлений.

Некоторые пользователи уже сообщили, что установка патча приводит к проблеме с меню «Пуск». У других без разрешения изменился список программ в автозагрузке. Также после обновления у ряда пользователей сменился браузер по умолчанию.

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