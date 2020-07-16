Новый вид светофора появился в Новосибирске

Новый светофор, на котором расположены дополнительные световые секции, мигающие сигналом бело-лунного цвета в виде пешехода и стрелки, сообщает ГИБДД Новосибирска.

В конце 2019 года РосДорНИИ разработал новый госстандарт. 1 апреля 2020 года он вступил в действие. Для повышения информативности транспортных светофоров предложено свести к минимуму применение дополнительных секций и более широко использовать светофоры с тремя сигналами, на каждом из которых должна светиться соответствующая цветная стрелка.

«Кроме того, вводится в обиход особая информационно-световая секция, мигающая сигналом бело-лунного цвета в виде силуэта пешехода и стрелки, которая, располагается под светофором. Сигнал призван предупреждать водителя, что за поворотом, включен "зеленый" для пешеходов, а направление стрелки укажет на соответствующий пешеходный переход», —

Такие светофоры в Новосибирске установлены на улице Большевистская.