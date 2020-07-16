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Краевед нашел неизвестные фото Новосибирска начала 20 века

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/profile.php?id=100037628750446

Краевед Александр Мироненко нашел ранее неизвестные фотоснимки Новосибирска времен Гражданской войны во французских фондах, сообщил Мироненко на странице в Facebook.

«Недавно на сайте Французского национального архива была обнаружена обширная серия фотоснимков периода Гражданской войны, сделанных не только в Ново-Николаевске, но и в многих других городах Сибирского региона», — говорится в сообщении.

На двух кадрах — нынешний центр Новосибирска, Красный проспект. Тогда французы назвали это место — угол города.

Фото: © facebook.com/profile.php?id=100037628750446

 

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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!