Краевед нашел неизвестные фото Новосибирска начала 20 века

Краевед Александр Мироненко нашел ранее неизвестные фотоснимки Новосибирска времен Гражданской войны во французских фондах, сообщил Мироненко на странице в Facebook.

«Недавно на сайте Французского национального архива была обнаружена обширная серия фотоснимков периода Гражданской войны, сделанных не только в Ново-Николаевске, но и в многих других городах Сибирского региона», — говорится в сообщении.

На двух кадрах — нынешний центр Новосибирска, Красный проспект. Тогда французы назвали это место — угол города.