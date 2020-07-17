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Маринады на специях: готовим необычный куриный шашлык

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
У куриного мяса одни достоинства — недорогой продукт, диетический, к тому же быстро готовится. И это идеально подходит для шашлыка. А если вкус птицы кажется пресным, можно попробовать несложные, но яркие маринады разных национальных кухонь.

Для шашлыка можно выбрать филе бедра или грудки. Стоит учесть только один нюанс. «Красное мясо сложнее пересушить, продукт сочный и нежный. Грудка более сложная», — говорит шеф-повар ресторана «Горячий цех» Артем Бутков.

В случае с куриным мясом, чтобы маринад и готовка подчеркнули его тонкий вкус, важно соблюсти баланс между сочностью шашлыка и легкостью. Поэтому Бутков — противник майонеза. Шеф-повар считает, что тяжелый соус только испортит продукт.

Также не стоит мариновать курицу с экзотикой вроде киви или ананаса. Куриное мясо — нежное само по себе, и смягчать его (с чем отлично справляются фруктовые кислоты), не нужно. От сочетания фруктов и курицы есть риск получить мясную кашу. 

Кавказский маринад для филе бедра

Для филе куриного бедра подойдет кавказский маринад, как готовят в Грузии, на Кавказе и в Турции.

«Многие считают, что такой шашлык делают с уксусом, но это не так. Его главный секрет — сушенные плоды сумаха. Эту специю можно купить на рынке. Надо найти сумах, который подвязывает во рту, имеет легкую кислинку. Эту специю можно сочетать с кориандром, черным перцем», — объясняет шеф-повар.

Белок куриного мяса содержит 92% необходимых для человека аминокислот.

Филе бедра надо нарезать на кусочки по 60-70 граммов. Добавить специи — сумах, кориандр, перец, сок луковицы (натереть на терке и отжать через марлю). В этой смеси нарезанное мясо подержать 5-7 минут. 

Затем добавить стебли кинзы и растительное масло, мариновать еще 5-7 минут. Кусочки мяса насадить на шампуры и жарить на сильном огне, постоянно переворачивая.

Корейский маринад для куриной грудки

Куриные грудки надо разрезать вдоль волокон, чтобы получились два тонких «стейка».

«Смешать соус кимчи (корейский пастообразный соус из яблок, имбиря, чеснока, мандарин, красного перца), немного соевого соуса и немного растительного масла. Всего полчаса и получается отличное мясо», — сказал Бутков. Готовить филе надо на решетке на среднем жаре.

Арабский маринад для любой курицы

Еще один интересный маринад арабского направления подойдет и для красного, и белого куриного мяса. Для него нужно смешать немного горчицы, сока лимона, зелени петушки, кефира и соли. 

В этой смеси промариновать мясо не больше часа и приготовить на шампурах или решетке, в зависимости от выбранного мяса. 

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Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

volmen

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Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

Uynachalnica

А расширять магистрали кто собирается?