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Обнаженная модель примерила прозрачное платье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/mathildtantot/

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто примерила прозрачное платье на обнаженное тело и опубликовала фото наряда в своем Instagram.

25-летняя девушка снялась во дворе дома рядом с бассейном в наряде из короткой юбки и топа, которые сшиты из прозрачной ткани с украшениями. При этом модель не надела нижнее белье.

«Вот вам несколько моих фото, выберите лучшее», — написала модель в описании к посту. Фанаты позитивно оценили откровенные снимки — некоторые комментаторы написали, что Танто предстала в образе «идеальной» женщины.

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