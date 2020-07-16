Обнаженная модель примерила прозрачное платье

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто примерила прозрачное платье на обнаженное тело и опубликовала фото наряда в своем Instagram.

25-летняя девушка снялась во дворе дома рядом с бассейном в наряде из короткой юбки и топа, которые сшиты из прозрачной ткани с украшениями. При этом модель не надела нижнее белье.

«Вот вам несколько моих фото, выберите лучшее», — написала модель в описании к посту. Фанаты позитивно оценили откровенные снимки — некоторые комментаторы написали, что Танто предстала в образе «идеальной» женщины.