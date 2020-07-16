Мэр Норильска рассказал о проблемах с коронавирусом

Мэр Норильска Ринат Ахметчин попросил властей Красноярского края помочь городу с обеспечением врачами и медикаментами, потому что одни они не справятся.

В письме мэр попросил оказать нам всемерную помощь по количеству врачей и среднего медперсонала, потому что в настоящее время их не хватает.

«Плюс к тому мы понимаем, что сейчас из города выехало порядка 60 тысяч человек, а количество положительных тестов все равно растет. И мы понимаем, что в конце августа и начале сентября эти люди вернутся обратно. Готовиться к сезонному увеличению количества людей нужно уже сейчас. Просим, чтобы министерство здравоохранения краевое и администрация краевая всемерно помогла, потому что мы сами одни не справимся», — сказал журналистам мэр.

По его словам, в городе наблюдается увеличение положительных результатов по тестам коронавирусной инфекции. Кроме того, в четыре-пять раз по сравнению с предыдущим годом увеличилось число людей с внебольничной пневмонией. Он также рассказал, что информация Роспотребнадзора и данные городского штаба разнятся.

Письмо с просьбой о помощи поступило не только к губернатору края, но и в Заксобрание. Депутаты создали рабочую группу, которая совместно с комитетом по охране здоровья и социальной политике и комитетом по делам Севера изучит вопросы и данные, изложенные в письме.

Законодательное Собрание во взаимодействии с правительством края и краевыми профильными министерствами разработает меры реагирования по оказанию необходимой помощи учреждениям здравоохранения Норильска.

Ранее публиковала видеообращение, в котором описала плачевное состояние инфекционного госпиталя в городе. Минздрав края ответил, что Норильск обеспечен медикаментами и оборудованием, но есть небольшой дефицит персонала.