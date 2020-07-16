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«Дому-2» понадобились новые ведущие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Телеканал ТНТ объявил кастинг на роль ведущего в реалити-шоу «Дом-2», кандидаты не обязаны быть профессионалами, сообщает пресс-служба канала.

«"Дом-2" ищет талантливого, яркого, харизматичного человека, который привнесет в шоу свежий взгляд на отношения», — говорится в сообщении.

Для участия в кастинге не обязательно быть профессионалом и иметь опыт работы на ТВ. Создатели проекта напомнили, что и Ольга Бузова, и Ксения Бородина пришли в шоу без опыта работы перед камерами.

Чтобы побороться за шанс стать ведущим «Дома-2», участника нужно заполнить анкету на сайте канала ТНТ.


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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!