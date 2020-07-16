«Дому-2» понадобились новые ведущие

Телеканал ТНТ объявил кастинг на роль ведущего в реалити-шоу «Дом-2», кандидаты не обязаны быть профессионалами, сообщает пресс-служба канала.

«"Дом-2" ищет талантливого, яркого, харизматичного человека, который привнесет в шоу свежий взгляд на отношения», — говорится в сообщении.

Для участия в кастинге не обязательно быть профессионалом и иметь опыт работы на ТВ. Создатели проекта напомнили, что и Ольга Бузова, и Ксения Бородина пришли в шоу без опыта работы перед камерами.

Чтобы побороться за шанс стать ведущим «Дома-2», участника нужно заполнить анкету на сайте канала ТНТ.