«Дому-2» понадобились новые ведущие

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Телеканал ТНТ объявил кастинг на роль ведущего в реалити-шоу
«Дом-2», кандидаты не обязаны быть профессионалами, сообщает пресс-служба
канала.
«"Дом-2" ищет талантливого, яркого,
харизматичного человека, который привнесет в шоу свежий взгляд на отношения», —
говорится в сообщении.
Для участия в кастинге не обязательно быть профессионалом и
иметь опыт работы на ТВ. Создатели проекта напомнили, что и Ольга Бузова, и
Ксения Бородина пришли в шоу без опыта работы перед камерами.
Чтобы побороться за шанс стать ведущим «Дома-2», участника нужно заполнить анкету на сайте канала ТНТ.