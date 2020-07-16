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Последний свободный от коронавируса район остался в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Завозной случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Александро-Заводском районе Забайкалья. Таким образом, в регионе остался последний свободный от инфекции район, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Сейчас заболевание зарегистрировано также в Чите и еще в 28 районах края. В Забайкалье только в Калганском районе за все время не регистрировалось ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Район расположен на юго-востоке Забайкальского края. Граничит с Китаем по реке Аргунь. Численность населения — чуть больше 7,7 тысячи человек.

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По данным оперативного штаба на 16 июля, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3,8 тысячи. Всего с начала года отмечено 47 летальных случаев. Обязательный масочный режим установлен в Забайкалье в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан.

По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Средства индивидуальной защиты органов дыхания позволяют значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекции.

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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!