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Нейробиологи подсчитали количество мыслей в голове человека

Источник:
Sibnet.ru
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Нейробиологи Джордан Поппенк и Джули Ценг разработали карту мозговой активности, показывающую, где заканчивается одна мысль и начинается другая. Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Визуализация нейронной активности помогла понять, что существуют определенные паттерны-шаблоны. Мозг создает их каждый раз, когда происходит переход между мыслями. Например, между: «Сколько калорий в листовом салате» и «Почему растения зеленые».

Считая переходы между мыслями, исследователи выяснили, что в день в голове среднестатистического человека пролетает около 6,2 тысячи различных мыслей, пишет popmech.ru со ссылкой на данные по исследованиям.

Теперь ученым предстоит понять, как скорость чередования мыслей изменяется в течение жизни, как эта скорость связана с концентрацией внимания, и что происходит с «пунктуацией» в «тексте ежедневных мыслей» при психических заболеваниях.

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