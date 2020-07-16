СК задержал замдиректора «Почты России»

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали заместителя директора по информационным технологиям «Почты России». Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый нарушил установленный порядок согласования крупных сделок с курирующим министерством. Он подписал дополнительное соглашение к государственному контракту, десятикратно занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора.

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В результате его незаконных действий «Почта России» необоснованно выплатила подрядным организациям свыше 67 миллионов рублей. Причастность фигуранта подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.