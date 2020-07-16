Сотрудница Роспотербнадзора дала рекомендации по проведению похорон

Если человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, то похороны нужно проводить, соблюдая рекомендации по безопасности, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентины Бальжановой.

«В связи с введением ограничительных мероприятий, на территории республики проведение массовых мероприятий запрещено. По организации похорон, рекомендуется участие минимального количества человек — не более 10 из числа близкого круга родственников»,— ответила Бальжанова на соответствующий вопрос пользователя социальной сети.

По словам специалиста, необходимо обязательно надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Если человек скончался от новой коронавирусной инфекции, необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом умершего.

За нарушение запретов на проведение массовых мероприятий грозит административный штраф, напомнила женщина.