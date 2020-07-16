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Сотрудница Роспотербнадзора дала рекомендации по проведению похорон

Источник:
"Байкал Daily"
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Если человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, то похороны нужно проводить, соблюдая рекомендации по безопасности, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентины Бальжановой.

«В связи с введением ограничительных мероприятий, на территории республики проведение массовых мероприятий запрещено. По организации похорон, рекомендуется участие минимального количества человек — не более 10 из числа близкого круга родственников»,— ответила Бальжанова на соответствующий вопрос пользователя социальной сети.

По словам специалиста, необходимо обязательно надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Если человек скончался от новой коронавирусной инфекции, необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом умершего.

За нарушение запретов на проведение массовых мероприятий грозит административный штраф, напомнила женщина.

Тема: Распространение коронавируса
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Сотрудница Роспотербнадзора дала рекомендации по проведению похорон
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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.