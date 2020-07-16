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Ученые нашли причину аномальной жары в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальная жара в Сибири связана с влиянием человечества на состояние климата Земли, сообщается на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Группа ученых из России (Ольга Золина из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН), Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и проанализировала колебания средней температуры в Сибири с января по июнь 2020 года, а также рекорд в Верхоянске, где 20 июня температура воздуха достигла самого высокого показателя в истории систематических наблюдений за погодой и климатом в Арктическом регионе.

«В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека», — цитирует ТАССдоклад.

Как подсчитали ученые, вероятно, изменение климата повысило вероятность длительного периода тепла в первом полугодии 2020 года «по крайней мере в 600 раз». Подобные затяжные периоды жары в обычных обстоятельствах происходят раз в 130 лет.

Средний показатель температуры в регионе должен был быть на два градуса ниже, если бы волна тепла пришла в 1900 году. В Сибири в 2050 году средняя температура будет на 2,5 градуса выше, чем в 1900 году, но может оказаться и на семь градусов выше.

Как информировала в июне Всемирная метеорологическая организация (ВМО), минувший май стал самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, а период с января по май занял вторую строчку в списке самых теплых, уступив лишь первым пяти месяцам 2016 года. 

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