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ФИФА опубликовала расписание чемпионата мира в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Preacher lad / CC BY-SA 4.0

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила расписание матчей чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Матч открытия с участием хозяев турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур на стадионе вместимостью 60 тысяч человек. По ходу группового этапа, который продлится до 2 декабря, в день будут проводиться по четыре встречи.

Это обеспечит возможность командам полноценно восстанавливаться к следующим играм, а болельщикам — посещать сразу несколько матчей. ФИФА и организаторы напоминают о компактном расположении всех арен. Совершать авиаперелеты фанатам не придется, сообщила «Российская газета».

Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря.

Игра за третье место намечена на 17 декабря и состоится на стадионе «Халифа» в Дохе, финал запланирован на 18 декабря в городе Лусаиле на одноименном стадионе. Его трибуны вмещают 80 тысяч зрителей.

На сайте ФИФА также сообщается, что первый этап реализации билетов на матчи турнира стартует в конце 2020 года.

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Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.