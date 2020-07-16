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Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pavlofox / Pixabay License

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий массовые вырубки леса возле Байкала. Это необходимо для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Закон разрешает вплоть до 31 декабря 2024 года проведение сплошных рубок, чтобы увеличить пропускную способность магистралей. Окончательный список объектов, под которые можно будет вырубать лес, сформирует правительство.

#История
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Но в этот перечень нельзя включать жилье, объекты для рекреационной и другой деятельности, не связанной с модернизацией БАМа и Транссиба, пишет«Коммерсант».

Региональные и муниципальные власти также смогут менять границы особо охраняемых природных территорий регионального или местного значения, если на этих землях будут строить объекты БАМа и Транссиба. Подобное уже было сделано для строительства объектов Олимпиады 2014 года в Сочи.

Проводить экспертизу при модернизации магистральной инфраструктуры БАМа и Транссиба не требуется. Это также касается автодорог общего пользования, мостов, морских и речных портов.

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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.