Депутат Норильска обвинила медицину края в смерти сына от COVID-19

Депутат Норильска Наталья Плотникова опубликовала видеообращение, в котором описала плачевное состояние инфекционного госпиталя в городе. Минздрав Красноярского края опроверг ее слова о плохом оснащении больниц.

Депутат горсовета Норильска Наталья Плотникова записала из инфекционного госпиталя видеообращение к губернатору Александру Уссу. Недавно из-за коронавируса умер ее сын.

«Как так случилось, что у нас в городе в ковид-госпитале нет КТ? Больных людей, у которых отсутствует кислород, на скорой помощи возят в коммерческое КТ. Первый и главный аппарат, который показывает наличие пневмонии, — это КТ! Моему сыну рентген показал, а нам с мужем рентген не показал! Только КТ показала двухстороннюю пневмонию!», — сказала Плотникова.

По ее словам, плохое оснащение связано с тем, что медицина Норильска передана в управление краю, поэтому «нет финансов, нет оборудования, у нас ничего нет, инфекционная больница не подготовлена как ковид-госпиталь».

«Тот обвал заболеваний, та причина, по которой мой сын ушел из жизни, кроется в отношении краевой медицины к медицине Норильска», — сказала женщина.

Минздрав Красноярского края ответил на претензии депутата. «Отсутствие аппарата КТ в инфекционном госпитале не является препятствием для постановки диагноза. Инфекционные стационары оснащены рентген-аппаратами и пульсоксиметрами, что позволяет контролировать состояние больных. На текущую дату в Норильске работает два аппарата компьютерной томографии. Один – на базе ГБ №1 (он используется для диагностики не инфицированных пациентов), второй, непосредственно в городе, на базе частного центра», — говорится в ответе.

Минздрав подтвердил информацию, что есть дефицит медперсонала. «Среди граждан с положительными результатами исследования на COVID-19 и больных внебольничными пневмониями есть и медицинские работники, в том числе врачи-специалисты, что вкупе с ростом заболеваемости, приводит к увеличению времени ожидания приема врача-специалиста и приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в ответе.

Ведомство отметило, что на днях представители посещали Норильск и держат ситуацию под контролем.