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Wink сделает кино дешевле по абонементу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Сервис Wink сделал для своих пользователей абонементы «Киноман» со скидкой 25% на все фильмы и сериалы, включая премьеры.

До 30 сентября 2020 года абонемент «Киноман» можно приобрести в рамках акции по специальной цене — 99 рублей в месяц (она останется неизменной и после завершения акции). С октября стоимость абонемента составит 249 рублей в месяц.

Какие устройства подходят для Wink?

Абонемент «Киноман» предоставит пользователям Wink смотреть контент сервиса со скидкой 25%. Достаточно купить один абонемент, а пользоваться скидкой и смотреть контент на пяти экранах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук или компьютер) под одним аккаунтом могут все члены семьи.

«Ранее онлайн-кинотеатры делали скидки в основном на старые фильмы и сериалы. Абонемент "Киноман" от Wink распространяется на любые новинки и окупается буквально с первых просмотров, тем более, когда им пользуется вся семья и на разных устройствах», — сказала Вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.



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