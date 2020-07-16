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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Весенний призыв завершился в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России и другие силовые структуры пополнились 135 тысячами новобранцев по итогам завершившегося в среду весеннего призыва на военную службу, сообщает пресс-служба Минобороны.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. «В научные и научно-производственные роты было направлено более 450 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 150 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)», — уточнили в российском военном ведомстве.

В этом году весенний призыв проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

«С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки, вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн», — отметили в военном ведомстве.

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Около 1,5 тысячи россиян, у которых выявили признаки ОРВИ, были не допущены в военкоматы. «Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены <...> медицинскими масками и несессерами, в комплект которых входит антисептик для рук", - сказали в Минобороны.

Благодаря принятым мерам было исключено проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части вооруженных сил.

По состоянию на 15 июля 75 российских военных выздоровели за сутки после заражения коронавирусом. Всего в вооруженных силах вылечился 7 781 человек. По данным Минобороны РФ, число военнослужащих с коронавирусом составляет 1 205.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.