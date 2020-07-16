НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Netflix впервые опубликовал топ популярных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Фото: © кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Сервис Netflix впервые составил топ своих самых популярных фильмов, в лидерах оказались такие фильмы как «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Правосудие Спенсера».

При составлении списка учитывалось количество просмотров кинокартины в первые четыре недели после ее релиза, сообщает Bloomberg. Например, лидер рейтинга «Тайлер Рейк» набрал 99 миллионов просмотров, а «Идеальное свидание», замыкающее топ, — 48 миллионов. Рейтинг выглядит так:

  • «Тайлер Рейк: Операция по спасению» 
  • «Птичий короб»
  • «Правосудие Спенсера»
  • «Призрачная шестерка»
  • «Загадочное убийство»
  • «Ирландец»
  • «Тройная граница»
  • «Не та девушка»
  •  «Платформа»
  • «Идеальное свидание»

Лидер рейтинга, фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел в 2020 году. Картина повествует о группировке наемников, которая берется освободить из заложников сына, сидящего в тюрьме индийского наркобарона.

«Птичий короб» 2018 года показывает мир, погруженный в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Женщина с двумя пятилетними детьми отправляется на поиски выжившей общины, прихватив с собой попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь, самое главное — не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность.

Боевик «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом, сыгравшем полицейского с обострённым чувством справедливости. Главные герой пытается разоблачить коррупционные связи полиции Бостона.


Еще по теме
Wink сделает кино дешевле по абонементу
Заставляющий кричать от ужаса хоррор «Призраки» выйдет в прокат
Российская актриса Анна Уколова снимется в британском сериале
Фильм дня: «Убийца»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова назвала процент смертности от коронавируса в России
•
США ввели новые антироссийские санкции
•
Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста
•
Обнаружена жертва загадочного убийства древности
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сотрудница Роспотербнадзора дала рекомендации по проведению похорон
Сибирь 16.07.2020 11:38
Ученые нашли причину аномальной жары в Сибири
Сибирь 16.07.2020 11:30
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
Сибирь 16.07.2020 11:12
Депутат Норильска обвинила медицину края в смерти сына от COVID-19
Сибирь 16.07.2020 10:49
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8566
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
5211
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
4029
Выпущен бесплатный «клон» Windows 10
3418
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова назвала процент смертности от коронавируса в России
•
США ввели новые антироссийские санкции
•
Полиция задержала в Москве 132 участника акции протеста
•
Обнаружена жертва загадочного убийства древности
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Предельно ясно и цинично. Россияне - кормовая база Газпрома.

Иркут 69

И тут ясность предельная. Для них лишняя рота ОМОНа сегодня гораздо нужнее лекарственных препаратов.

Иркут 69

Во клоуны... 😀А они там вообще в курсе про границы биологической молодости, про пик фертильности? Большинство...

olegdark229

Д-Достижение! Образование, наука, медицина, культура и т.д. не не слышали!

Alvarius7

Только не одного газпрома, а пукина и его товарищей олигархов.