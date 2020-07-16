Netflix впервые опубликовал топ популярных фильмов

Сервис Netflix впервые составил топ своих самых популярных фильмов, в лидерах оказались такие фильмы как «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Правосудие Спенсера».

При составлении списка учитывалось количество просмотров кинокартины в первые четыре недели после ее релиза, сообщает Bloomberg. Например, лидер рейтинга «Тайлер Рейк» набрал 99 миллионов просмотров, а «Идеальное свидание», замыкающее топ, — 48 миллионов. Рейтинг выглядит так:

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»

«Птичий короб»

«Правосудие Спенсера»

«Призрачная шестерка»

«Загадочное убийство»

«Ирландец»

«Тройная граница»

«Не та девушка»

«Платформа»

«Платформа» «Идеальное свидание»

Лидер рейтинга, фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел в 2020 году. Картина повествует о группировке наемников, которая берется освободить из заложников сына, сидящего в тюрьме индийского наркобарона.

«Птичий короб» 2018 года показывает мир, погруженный в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Женщина с двумя пятилетними детьми отправляется на поиски выжившей общины, прихватив с собой попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь, самое главное — не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность.

Боевик «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом, сыгравшем полицейского с обострённым чувством справедливости. Главные герой пытается разоблачить коррупционные связи полиции Бостона.