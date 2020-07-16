Netflix впервые опубликовал топ популярных фильмов

Сервис Netflix впервые составил топ своих самых популярных
фильмов, в лидерах оказались такие фильмы как «Тайлер Рейк: Операция по
спасению» и «Правосудие Спенсера».
При составлении списка учитывалось количество просмотров кинокартины в первые четыре недели после ее релиза, сообщает Bloomberg. Например, лидер рейтинга «Тайлер Рейк» набрал 99 миллионов просмотров, а «Идеальное свидание», замыкающее топ, — 48 миллионов. Рейтинг выглядит так:
- «Тайлер Рейк: Операция по спасению»
- «Птичий короб»
- «Правосудие Спенсера»
- «Призрачная шестерка»
- «Загадочное убийство»
- «Ирландец»
- «Тройная граница»
- «Не та девушка»
- «Платформа»
- «Идеальное свидание»
Лидер рейтинга, фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» вышел
в 2020 году. Картина повествует о группировке наемников, которая берется освободить
из заложников сына, сидящего в тюрьме индийского наркобарона.
«Птичий короб» 2018 года показывает мир, погруженный в хаос:
увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Женщина с двумя пятилетними
детьми отправляется на поиски выжившей общины, прихватив с собой попугаев в
коробке. Чтобы сохранить жизнь, самое главное — не смотреть по сторонам и
слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность.
Боевик «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом, сыгравшем полицейского
с обострённым чувством справедливости. Главные герой пытается разоблачить коррупционные
связи полиции Бостона.