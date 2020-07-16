Голикова назвала процент смертности от коронавируса в России

Летальность от новой коронавирусной инфекции, по последним данным, составляет 2,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. общая смертность в России за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом, добавила она.

Показатели смертности в связи с коронавирусной инфекцией также остаются невысокими в России, приводит ТАСС слова Голиковой. «Летальность от новой коронавирусной инфекции — пока данные Росстата мы имеем, включая только май — составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах», — отметила она.

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«Хочу обратить внимание также и на показатель смертности за пять месяцев 2020 года — он такой же, как и за пять месяцев прошлого года. Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя», — сказала Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13,3 миллиона человек, около 578 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 746 369 случаев заражения, выздоровели 523 249 человек, умерли 11 770.