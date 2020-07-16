Россияне раскупили VIP-туры в Горный Алтай

Жители России, из-за пандемии лишенные возможности отдохнуть за рубежом, до конца лета раскупили самые дорогие VIP-туры в Республику Алтай, сообщила на пресс-конференции Ростуризма гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Она отметила, что стоимость таких туров составляет примерно 80 тысяч за сутки без учета перелета. Причем ажиотажный спрос на это направление наблюдается среди известных артистов, музыкантов, бизнесменов. Их распродали сразу же после открытия продажи.

«Туры на Алтай востребованы у наших селебрити. Теперь, когда мы запускаем предложения самого разного формата и на любой кошелек, с Алтаем сможет ближе познакомиться как можно больше людей», – сказала она.

Если говорить о пакетных турах для «простых смертных», минимальная цена на неделю для одного человека в отеле с удобствами и питанием составит порядка 19 тысяч рублей, включая стоимость перелета и трансфер до места отдыха. Средний ценовой сегмент — около 24 тысяч рублей за неделю.

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала Алтай мечтой каждого россиянина и сказала, что практически каждый обязан побывать здесь. Сама она собирается приехать отдохнуть в Горный Алтай в августе и заняться здесь активным отдыхом: рафтингом, трекингом и так далее.

При этом Догузова добавила, что в России не хватает качественной инфраструктуры во всех ценовых сегментах на самых популярных среди туристов направлениях и подчеркнула, что речь идет не только об Алтае. Ростуризм с региональными властями работает над решением этой проблемы.

В России с первых числе июля туризм возобновили уже в 74 регионах. Сейчас уровень бронирования, рассказала она, составляет 90%, а по отдельным направлениям приближается к 100%. Туристы стремятся в Крым, на Алтай, в Карелию, на Байкал и на Волгу.

Туроператоры в целом говорят о серьезном росте спроса на внутренний туризм, который сейчас «переживает настоящий бум». Только в регионах начали снимать ограничения из-за коронавируса, люди ринулись бронировать туры. «После длтельной самоизоляции отдых – это не роскошь, а необходимость», — считает Подгорная.