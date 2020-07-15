Россиянам запретят ремонтировать авто подержанными запчастями

Новый технический регламент вводит запрет на ремонт автомобилей с использованием восстановленных узлов и агрегатов.

Запрет на использование при ремонте машин подержанных запчастей прописан в пакете изменений к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», пишет «За рулем».

В частности, нельзя будет повторно использовать сиденья (если к ним крепятся ремни безопасности), подушки безопасности, рулевое управление, элементы тормозной системы, катализаторы, иммобилайзеры, глушители.

Такое дополнительное оборудование, как антенна, багажник на крышу, фаркоп, прозрачные пленки для защиты оптики можно будет установить только после получения соответствующих разрешений в специальных испытательных лабораториях.

Эксперты отмечают, что предлагаемые ограничения могут серьезно ударить по автосервисам и поставщикам автозапчастей. В России рынок поддержанных запчастей очень развит, так как нередко для некоторых моделей авто купить новые невозможно или слишком дорого.