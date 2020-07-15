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#Космос #Мистика #Хобби и досуг

Призраки попали на домашнюю камеру видеонаблюдения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Сан-Франциско уехал из дома на некоторое время, после чего датчики в камере наблюдения зафиксировали движение и послали мужчине тревожное сообщение. Мужчина был уверен, что в дом проникли грабители, однако на видео он обнаружил призраков.

Хозяин жилища сразу же вернулся обратно, когда получил уведомление от системы видеонаблюдения. Он был уверен, что его дом обчистили, но проверка показала, что имущество не пострадало, пишет Daily Star.

Тогда он начал осматривать сохраненное видео и с удивлением обнаружил, что система среагировала на проникновение в дом двух призрачных существ. Гости будто плавали по гостиной, а затем исчезли в солнечном свете.

Мужчина опубликовал видео на своем YouTube-канале, после чего на инцидент обратили внимание СМИ. Многие комментаторы посчитали, что ролики доказывают существование духов. При этом скептики полагают, что камеры засняли редкий оптический эффект.

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