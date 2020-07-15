НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса

Источник:
РИА Новости
200 2
Фото: © Группа компаний S7

Российские специалисты выделили более 100 штаммов коронавируса, которые циркулируют на территории страны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — отметила она на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 6 тысяч 422 новых случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах страны, сообщает Информационный центр по коронавирусу. За сутки в стране зафиксировано 156 смертей от коронавируса.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом официально заболели 746 тысяч 369 человек, скончались из них 11 тысяч 770, выздоровели — 523 тысяч 249 человек.

Еще по теме
Россиянам рассказали про опасность заусенцев
Томенко призвал туристов не бояться COVID-19 на Алтае
Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье
Диетологи назвали продукты от укачивания
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
•
Россиянам запретят ремонтировать авто подержанными запчастями
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томенко призвал туристов не бояться COVID-19 на Алтае
Сибирь 15.07.2020 18:00
Пожарные в Бурятии спасли просидевшую два дня в колодце собаку
Сибирь 15.07.2020 17:32
Рассмотрение дела «вора в законе» в Забайкалье отложили из-за COVID-19
Сибирь 15.07.2020 16:48
Выпускные балы пройдут в Кузбассе 1 августа
Сибирь 15.07.2020 16:29
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8404
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
3922
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
3894
Деноминацию рубля предложили провести в России
3751
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
•
Россиянам запретят ремонтировать авто подержанными запчастями
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
31