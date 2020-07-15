Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса

Российские специалисты выделили более 100 штаммов коронавируса, которые циркулируют на территории страны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100», — отметила она на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 6 тысяч 422 новых случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах страны, сообщает Информационный центр по коронавирусу. За сутки в стране зафиксировано 156 смертей от коронавируса.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом официально заболели 746 тысяч 369 человек, скончались из них 11 тысяч 770, выздоровели — 523 тысяч 249 человек.