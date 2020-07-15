Онлайн-магазины обязали принимать карту «Мир»

Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей, которые обязывают крупные торговые онлайн-площадки с 1 ноября 2020 года принимать к оплате карты «Мир».

Законопроект был разработан в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он обязывает работать с национальной платежной системой «Мир» крупных торговых агрегаторов.

В число крупных агрегаторов законодатели включили компании, чья годовая выручка составляет не менее 40 миллионов рублей. При этом планка будет постепенно снижаться: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов рублей.

Платежная система «Мир» — национальная российская платежная система, которая по объему платежей занимает около 17,5% российского рынка. Систему запустили в 2014 году, эмиссия платежных карт «Мир» началась в декабре 2015 года.

Главными недостатками карты «Мир» эксперты называют невозможность совершить покупки во многих зарубежных интернет-магазинах. Также карты «Мир» не привязываются к PayPal, WebMoney, их нельзя использовать для покупки приложений в Google Play.