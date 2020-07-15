Россиян до 35 лет посчитают молодыми

Совет Федерации разработал пакет законопроектов о молодежной политике. Документ предусматривает увеличение возраста лиц, считающихся молодежью, с 30 до 35 лет.

Замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев отметил, что на сегодня сенаторы сформировали новый единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь» — теперь это лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Сенатор также уточнил, что «критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка».

Проекты федеральных законов с соответствующими поправками разработаны в развитие обновленной редакции Конституции РФ рабочей группой, в которую вошли сенаторы и депутаты Госдумы, добавил Варфоломеев.